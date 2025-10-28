国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで日本ツアーを兼ねるスポニチ主催TOTOジャパンクラシック（11月6〜9日、滋賀・瀬田GC北C）の出場予定選手が28日に発表された。米ツアーのメンバーは9月のクローガー・クイーンシティー選手権終了後のポイントランク上位43人で、今季メジャーを制した西郷真央（23＝島津製作所）、山下美夢有（24＝花王）、前回大会覇者の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）ら日本勢9人が名を