女優・のん（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。美デコルテ際立つ“ドレスアップショット”を披露した。のんは「昨日の #東京国際映画祭 にてひと足早く、『てっぺんの向こうにあなたがいる』を観ていただきました。」とつづり、女優の吉永小百合が主演を務め、自身も出演する映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治、31日公開）を引っさげて、27日開幕した第38回東京国際映画祭に登場。マーメードド