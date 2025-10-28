クマの出没増に伴い、登山者の約８割が山登りに不安を感じていることが、気象情報会社「日本気象」（大阪市）が取りまとめたアンケート調査でわかった。行き先変更や中止・延期など、実際に山登りの計画に影響が出たという人は半数超に上った。調査は、登山者がよく利用する同社の天気情報サイト「てんきとくらす」で９月２４日〜１０月１４日に行った。回答した３５９４人のうち５７・３％は、月に１回以上登山する人だった。