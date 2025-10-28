ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 外食産業の店長、3割の労働時間が「週60時間以上」の過労死ライン 長時間労働 読売新聞オンライン 外食産業の店長、3割の労働時間が「週60時間以上」の過労死ライン 2025年10月28日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 政府は28日、2025年版「過労死等防止対策白書」を閣議決定した 今回は外食産業の働き方を特集し、アンケート調査の結果を紹介 労働時間が「過労死ライン」の週60時間以上の店長が約3割に上ったという 記事を読む おすすめ記事 「AIに仕事を奪われるかも…」オフィスで働く7割、条件次第で現場もアリ 2025年10月25日 15時30分 ファーストクラスで月1回は世界一周！各地を飛び回るフリーランス商社マンの“タイムマシン経営術”とは？ 2025年10月24日 21時0分 開店前に６００人行列 地域交通拠点の役割も 射水市で商業施設オープン 2025年10月24日 12時7分 寺岡精工、スーパーマーケットでの生鮮食品の買い物に関する意識調査、6割以上が生鮮食品の日持ちに“不便さ”を実感 2025年10月22日 17時32分