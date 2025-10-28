ＳＮＳで知り合った相手に性的な画像や動画を送らせ、「拡散する」と脅して金銭を要求する「金銭セクストーション（性的脅迫）」の被害が急増している。支援団体への被害相談の７割は男性で、今年に入り男子中高生からの相談も目立つ。支援団体は「他人に見られて困る画像は誰にも送らず、脅されても金を払わず連絡を絶って」と呼びかけている。（浜田萌）「人生終わった」＜友だちになってほしい＞。９月上旬、関東地方の高校