機械式立体駐車場で利用者らが死傷する事故が絶えない。国土交通省によると、２００７年度以降、５４件が発生。今年９月には大阪市でベビーカーが落下し、当時生後６か月の女児が重傷を負う事故が起きた。国は利用時のルール徹底を求めており、人工知能（ＡＩ）による映像解析を活用した安全管理システムの開発を進めるメーカーもある。（川本一喬、新谷諒真）隙間に落下大阪府警によると、大阪市北区中崎西の機械式立体駐車場