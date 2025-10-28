お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶが２７日深夜放送の「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演。コンビを組んでみたい女性芸人を明かした。この日、ともにＭＣを務める「ウエストランド」井口浩之から「男女コンビとかどうなんですか？」と振られると、久保田は「やってみたい」と意欲。コンビを組んでみたい相手を「うまく自分の手のひらで転がしたりできるんだったら、はらちゃん。『ゆにばーす』の