タレントで投資家の松居一代が２８日、ブログを更新し、来日中である米国のドナルド・トランプ大統領についてつづった。現在は米国在住の松居は「みなさーーーん日本はトランプ大統領様の話題で持ちきりでしょうねぇ！！ようこそ日本へ！！日本の総力を上げておもてなしを申し上げたいですね」と日本に呼びかけるように記した。続けて「しかし、トランプ大統領は実にタフですね日本人には残念ながら持ち合わせていない強