【モデルプレス＝2025/10/28】タレントの三上悠亜が10月27日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿で美しい脚を披露した。【写真】32歳タレント「完璧スタイル」ミニワンピで美脚披露◆三上悠亜、ミニワンピ×ブーツ姿で美脚披露三上は「展示会ご参加くださった皆様 本当にありがとうございました」と自身がプロデューサーを務めるブランド「MISTREASS」の展示会終了を報告。黒のガーリーなミニワンピースに膝下までのブーツ