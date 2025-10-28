【モデルプレス＝2025/10/28】元AKB48の込山榛香が10月27日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳元AKB「透明感すごい」ノースリ姿の親子ショット◆込山榛香、ノースリーブ姿のUSJ満喫ショット公開込山は「ユニバで食べたご飯達」「いっぱい食べたなー」とつづり、サンドイッチを持って笑顔をカメラに向けている写真やピザを食べている写真