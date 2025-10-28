女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２９日に、第２３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ヘブン（トミー・バストウ）が松江にやってきて一夜が明けた。憧れの”神々の国の首都”・松江で迎える幻想的な朝景色にヘブンは感動を覚える。一方、トキ（郄石あかり）は遊女のなみ（さとうほなみ）から、ヘブンへのお使いを