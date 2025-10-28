日本テレビは２８日、サイバーエージェントのインターネット広告事業本部協力を経て、ＡＩと人間が共演する新しい縦型ショートバラエティー「びっくりあいらんど」を制作すると発表した。１１月１７日から、びっくりあいらんどの公式ＴｉｋＴｏｋで配信する。ＡＩが仕掛け、人間が応える―。「ＡＩ×人間」という技術と笑いの融合が、バラエティーの新境地を切り開く。藤本敏史（ＦＵＪＩＷＡＲＡ）、百田夏菜子（ももいろクロ