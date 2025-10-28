2000年代に“おりりん”の愛称で親しまれ、グラビア界を席巻した折原みか（41）が、きょう28日、15年ぶりとなるデジタル写真集『2025年のおりりん』（小学館）をリリースする。【写真多数】極小ランジェリー、ハイレグ＆Tバック…“衝撃カット”連発の折原みか『sabra』など数々のグラビア誌で大人気を誇った「おりりん」こと折原だが、1日配信のグラビア誌『sabra』第5号で13年ぶりにグラビア復活。さらに勢いそのままにデジ