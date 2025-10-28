CODE BLUE実行委員会は、サイバーセキュリティ国際会議『CODE BLUE 2025』の全プログラム内容を発表しました。本会議は、トレーニングが2025年11月16日〜17日、カンファレンスが11月18日〜19日にかけて、新宿区・高田馬場エリアで開催されます。協賛企業による講演や、DARPA主催「AI Cyber Challenge(AI×CC)」関連のパネルディスカッション、新たなワークショップなど、多彩なプログラムが明らかになりました！ サイバーセキ