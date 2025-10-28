俳優・宮原華音、振付師・槙田紗子、アイドルグループ「SCRAMBLE SMILE」の土居麗菜らが所属する芸能プロダクション・NRC PRODUCTIONが、設立1周年を記念した写真展「NRC PRODUCTION 1ST ANNIVERSARY PHOTO EXHIBITION」を開催することが決定した。同社は令和6年に設立され、所属タレントの夢を叶えるための挑戦を“共創”し、個性を生かした活動通じてエンターテインメントで世の中のモチベーションを上げることをコンセプト