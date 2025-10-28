◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）＝１０月２８日、栗東トレセンセイウンハーデス（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、後半の時間帯に坂路で６２秒０―１４秒６。落ちついた姿で坂路を上がってきた。千野助手は「先週、それから２６日の日曜もやって、体はイメージ通りになってきました」と笑みを見せた。３歳時のプリンシパルＳ、前走のエプソムＣを勝ち、東京