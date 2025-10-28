「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は延長十五回の第８打席で４打席連続の申告敬遠で歩かされた。これで８打席連続出塁となり、１２１回目のワールドシリーズで新記録を樹立した。球団が発表した。先頭のコールが粘った末、二ゴロに倒れた。１死無走者で打席に向かった大谷。だがシュナイダー監督は敬遠を指示。まさかの光景に本拠地はわずかにどよ