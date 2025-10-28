俳優の芳根京子が２７日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。朝ドラ「べっぴんさん」撮影時の壮絶なストレスを振り返った。１６年放送の「べっぴんさん」のヒロインだった芳根。大阪制作の朝ドラヒロインのジンクスがあるといい「５月から撮影を始め、７月に体調壊して８月にマネジャーとケンカして、９月に心が折れるっていうジンクスがある」と説明した。芳根は「私は乗り越えた」と、このジンクスには当てはまらな