2025年10月、高輪ゲートウェイシティの中心にラグジュアリーホテル「JWマリオット・ホテル東京」が誕生しました。マリオット・インターナショナルが展開する最上位ブランドの一つで、日本では奈良に続く2軒目のJWマリオットとなります。設計は国際的に高く評価されるデザインスタジオ「Yabu Pushelberg」が手がけ、バランスとマインドフルネスを体現する“時を超えるサンクチュアリ”として構想されました。Courtesy of JW MARRIOT