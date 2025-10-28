『世界の果てに、くるま置いてきた』の生配信に、東出昌大の半裸ショットが登場。繰り返し使用される東出の半裸ショットに、西村博之（以下、ひろゆき）が苦言を呈する場面があった。【映像】「あざとく…」ひろゆきが問題視した東出の半裸シーン10月26日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』の特別生配信「くるま×ひろゆき生出演！南アジア縦断旅、裏側暴露」が放送された。