◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）＝１０月２８日、栗東トレセン皐月賞馬のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は坂路を６５秒５―１６秒０でリズム良く駆け上がった。高柳大調教師も「今朝の雰囲気も元気いっぱいです」と最終追い切りへ向け順調だ。前走は秋初戦のセントライト記念をしっかりと勝ち切った。「心配していたスタートもしっかりと。