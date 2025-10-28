歌手活動の後、映画監督へ転身したシン・ソンフンさんが、５月に自宅で死亡していたことが明らかになったと２７日、現地メディアのインサイトなどが報じた。４０歳だった。記事によると、シン監督と連絡がつかなくなった知人が心配になり自宅を訪ねたところ、すでに心肺停止状態のシン監督が発見されたという。遺書などはなく、児童養護施設で育ったため身元不明者として分類され、葬儀が執り行われたと伝えた。現地メディア