「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）延長十四回裏、ドジャースタジアムにまさかの「Ｔａｋｅｍｅｏｕｔｔｏｔｈｅｂａｓｅｂａｌｌ」が流れ、ファンが大合唱した。本来なら７回裏に流れるはずだが、延長十四回裏、突然、場内にオルガン調のメロディーが響いた。ファンからは大歓声が上がり、スタンドでは大合唱。ＮＨＫＢＳで解説を務めた田口壮氏は「１回目よりも