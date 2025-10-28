山上徹也被告の初公判で検察側は、母親が入信した世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への恨みを被告が募らせ「安倍（晋三）元首相を襲撃することで、旧統一教会の活動自体に社会的注目が集まり、批判が高まると考えた」と主張した。