東京マラソンで都庁前を一斉にスタートするランナー＝3月、東京都新宿区米研究機関クライメート・セントラルは28日、地球温暖化の影響で、世界の主要マラソン大会で好記録を狙える大会が今後20年で減っていくと報告した。今年世界で行われた221大会を分析。全体の9割近い190大会が該当し、東京を含む主要7大会で構成される「ワールド・マラソン・メジャーズ（WMM）」も全て含まれている。同団体はトップレベルの「エリート選手