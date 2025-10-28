お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、マネジャーとタクシー乗車中に下車強要されたことがあると明かした。「俺は急いでくださいと言ってない」とした上で「インスタの写真を撮る企画みたいななんか、アーティストの時の格好つけた、何か鼻にピアスとか、そういう現場があったんですよ」と切り出した。「バーッと写真撮る企画の後に次、とある場所まで移動する時