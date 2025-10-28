タレント井森美幸（57）が27日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。地元の群馬でやっていたアルバイトを明かした。10月28日は群馬県民の日ということで、群馬県出身の井森が「県民の日ニュース群馬編」のキャスターとして出演した。群馬県が関東で最低賃金が最も安いことに関して県民に街頭インタビューをしたVTRが流された。スタッフから「何かアルバイトやってたんですか？」と聞かれた井森は「シイ