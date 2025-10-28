一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が28日、インスタグラムを更新。私服のロングドレス姿を公開した。「ボディラインが綺麗に見えて、かつベロアの光沢感で上品なドレス。お気に入り」と書き出し、光沢のある肩出しロングドレス姿の写真を公開。「着たい服をきて、好きな場所に、好きな人たちと行ける幸せを、最近噛み締めてます」とつづった。慶大卒の渡邊は20年にフジテレ