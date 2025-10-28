ダイナミックボディのBEVミニバンが日本上陸！ JMS2025でお披露目へ京都府京都市に本拠地を置くファブレスメーカー「フォロフライ」が、中国の純電動ミニバン ZEEKR（ジーカー）「009」を日本で販売すると発表しました。いったいどういうクルマで、なぜ同社が扱うのかを聞きました。中国BEVミニバン「ジーカー・009」展開の狙いは？（写真撮影：加藤博人）【画像】超カッコいい！ これが日本に来る「中国ミニバン ZEEKR 009」