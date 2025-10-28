プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月27日にユーチューブを更新し、DeNAの3人の外国人選手について来シーズンは「いらない」とバッサリ切り捨てた。「バウアーと契約する意味がない」高木氏が名を挙げたのは、トレバー・バウアー投手（34）、タイラー・オースティン内野手（34）、アンドレ・ジャクソン投手（29）の3選手だ。3選手とも来シーズンの去就は不透明だ。スポーツ紙の報道によると、