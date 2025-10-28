28日午前、北九州市の国道で、軽乗用車同士が正面衝突する事故がありました。この事故で男性1人が死亡し、男女2人が軽いケガをしました。 警察によりますと、午前10時すぎ、北九州市小倉北区上富野の国道3号の交差点で、軽乗用車同士が正面衝突しました。この事故で男女3人が病院に運ばれ、このうち男性1人の死亡が確認されました。ほかの男女2人は意識があり、ケガの程度は軽いということです。現場は見通しのよい片側