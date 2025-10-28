YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった--。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎（たまだ・ぎょくしゅうさい）が、知られざる一門の歴史物語をたどります。▼それは漫画本だった玉秀斎が小学校に入ったばかりのころのお話です。近くに住むお兄ちゃんたちが公園の掃除道具入れの中に隠した何か。それを確認するために、誰もいないのを見計らって掃除道具入れの前へとやってきた。「