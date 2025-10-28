9月24日、自民党総裁選の立候補者討論会で写真に納まる候補5氏＝東京・内幸町の日本記者クラブ日本新聞協会は28日、新聞やテレビ、インターネットといったメディアへの読者の接触状況を調べる「新聞オーディエンス調査365」の9月分の結果を発表した。石破茂前首相の退陣表明に伴い、自民党総裁選関連の報道に関心が集まった。新聞記事が最も読まれたのは14日で、総裁選の動向に関する記事が注目された。2番目は退陣表明翌日の8