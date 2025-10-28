¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï28Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼ÃË»ÒÁª¼ê¤ÇÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÀ­ÈÈºáÎò¤¬¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥§¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Õ¥§¥ë¥Ç¡Ê31¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ó¥¶¤òÈ¯µë¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Õ¥§¥ë¥Ç¤Ï2016Ç¯¤Ë12ºÐ¤Î±Ñ¹ñ¿Í¤Î¾¯½÷¤ò¶¯´¯¤·¤¿ºá¤ÇÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢17Ç¯¤ËÉüµ¢¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤À¤ÈÍÊ¸î¤·¤ÆºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢½÷À­»Ù±çÃÄÂÎ¤Ê