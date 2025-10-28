２８日午前１１時５５分頃、盛岡市上田の岩手大学の職員から「学生が構内で体長１メートルくらいのクマを目撃した」と、県警盛岡東署に連絡があった。同署員らが現場に駆けつけ、警戒にあたっているが、午後２時現在、発見には至ってない。けが人はいないという。学生がクマを目撃したのは同大の「国際交流会館」近くで、雑木林が隣接している。同大は午後から全学部で臨時休講にした。盛岡市内では２７日深夜に約２キロ離れ