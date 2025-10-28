Image: JBL 1台でバスケットコート一面に音を届けられるってすごくない？パワフルすぎるスピーカー「JBL PartyBox 720」が登場しました。中身はウーファー×2、ツイーター×2のフル装備で、総合最大出力は800W。低域は地面が震えるレベルだし、 室内でボリュームアゲすぎると「ヤバい」「怒られる」くらいのヘビー級です。全開にするには場所を選ぶ（少なくともマンションや、住宅が隣接す