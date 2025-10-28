福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は27日午後2時30分、九州北部地方（山口県を含む）と九州南部・奄美地方に高温に関する早期天候情報を発表している。【九州北部地方】11月5日ごろから、かなりの高温（基準:5日間平均気温平年差＋2.8℃以上）九州北部地方（山口県を含む）の気温は、向こう2日間程度は、大陸からの寒気の影響で、低いでしょう。その後は、暖かい空気に覆われやすくなるため平年並か高く、11月5日頃からはかな