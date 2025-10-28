２０２２年７月に安倍晋三元総理を銃撃・殺害したなどの罪に問われている山上徹也被告の初公判が、きょう１０月２８日午後２時から奈良地裁で行われています。山上被告は、「全て事実です。間違いありません。法律上どうなるかは、弁護人に任せます」などと、起訴状記載の事実を認めました。肩甲骨くらいまでありそうな長い髪を後ろに束ねて入廷した山上被告。黒の長袖のTシャツにグレーのスウェットを履いていて、落ち着い