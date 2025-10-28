２０２２年７月に安倍晋三元総理を銃撃・殺害したなどの罪に問われている山上徹也被告の初公判が、きょう１０月２８日午後２時から奈良地裁で行われています。山上被告は、か細い声で「すべて事実です。間違いありません。法律上どうなるかは、弁護人に委ねます」などと、起訴状記載の事実を認めました。弁護人も殺人罪の成立は認めましたが、銃刀法違反や武器等製造法違反については、罪の成立や適用罪名を争う姿勢を示しまし