JR東日本は10月27日、利用の少ない線区の経営情報（2024年度分）を開示した。この情報は、地域の人に現状を理解してもらうとともに、持続可能な交通体系について建設的な議論を行うことを目的としたもので、2019年度分から開示されている。開示対象の線区は、平均通過人員が2024年度実績において2,000人/日未満の線区で、36路線71区間となっている。○開示内容開示する経営情報の内容は以下の通りで、収支データは一定の前提条件を