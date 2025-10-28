相次ぐクマ被害を受け、秋田県の鈴木知事は防衛省に自衛隊の派遣を要請し、小泉防衛大臣は対処する考えを示しました。【映像】小泉防衛大臣、自衛隊の派遣に言及「現場の疲弊というのがピークを迎えておりまして、防衛省自衛隊の力を借りなければ国民の命が守れない」（鈴木秋田県知事）「与えられた能力や権限を最大限に生かし、秋田県と協力して早急に対応策を練り、安全と安心を取り戻すべく対処してまいりたい」（小泉防衛大