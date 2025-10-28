米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）の第３戦は２７日（日本時間２８日）、１勝１敗を受けてロサンゼルスでドジャース（ナ・リーグ）とブルージェイズ（ア・リーグ）の第３戦が行われ、両軍譲らずに試合は６時間を超える死闘となった。（デジタル編集部）スコアが活発に動いて七回終了時点で５−５。しかし、それ以降は両チームが必死の継投でしのいだ。プレーオフでは、得点が入りやすくなる延長タイブレーク制がなく、