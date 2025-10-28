新発田市内の自宅で、結婚相手の連れ子である未就学の男児に対し、頭や顔を殴りけがをさせた疑いで、34歳の男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、新発田市舟入町に住む会社員の男（34）です。男は10月21日午後10時過ぎ、自宅で結婚相手の連れ子である未就学の男児に対し、頭や顔を複数回殴る暴行を加え、顔面打撲の全治8日間のけがをさせた疑いが持たれています。事件は翌22日に、関係機関から「児童の顔にアザがある