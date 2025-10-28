アイデア家電メーカーのサンコーは10月28日、新ブランド「ThankPan（サンクパン）」を発表。第一弾として水筒型のケトル『電気で沸かせて保温「ボトルケトル」』を発売した。価格は6,980円。サンコーがライフスタイルブランド「ThankPan」を立ち上げ。第一弾は水筒型のケトル『電気で沸かせて保温「ボトルケトル」』「ボトルケトル」使用イメージ「ボトルケトル」は、スリムな水筒型で、オフィスや外出先でも手軽に持ち運べる電気