元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈がイメチェン姿を公開し、ファンから絶賛の声が集まっている。２８日までにインスタグラムで「しげボブふっかーつ大人でしょ？さっぱりさっぱり！」と報告。ミディアムほどの長さから、顎下まで髪をバッサリ切った姿を披露した。この投稿にファンからは「やばかわ！」「きゃわゆいとてもお似合い」「大人っぽい…」「真似しよーかなー！かわいすぎー！」「ボブしげこそ至高」などの声が