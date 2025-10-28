アジア株上海株10年ぶり4000大台乗せる、韓国株大幅反落、米韓協議難航に利下げ期待後退 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 26465.03（+31.33+0.12%） 中国上海総合指数 4005.44（+8.50+0.21%） 台湾加権指数 27946.86（-46.77-0.17%） 韓国総合株価指数 3992.30（-50.53-1.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 9019.40（-36.24-0.40%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84533.19（-245.65-0.29%