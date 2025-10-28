【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 週明けから上昇を見せ、一時的な調整（ユーロ安・円高）を経たものの、主要なサポートラインを割らずに反発し、短期的な上昇トレンドを維持する動き。24日には10月9日に付けた高値を超え、史上初の178円台を付けている。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 177.00-177.50178.00（調整前高値圏) - **サポート**: 175.00174.50-80 RSI (