◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が延長13回ランナー3塁の場面で、この試合3度目の申告敬遠をされました。5-5の延長13回、先頭のエドマン選手がツーベースヒットで出塁。その後2アウト3塁で大谷選手に打席が回りましたが、申告敬遠で勝負されず。本拠地のドジャー・スタジアムからはブーイングが鳴り響きます。さらに続くムーキー・ベッツ選手