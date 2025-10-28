◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ワールドシリーズ第3戦で2度目の「Take Me Out to the Ball Game 私を野球に連れてって」の大合唱が起こりました。普段は7回裏の攻撃に入る前に観客による大合唱が行われますが、この日は延長14回裏の攻撃の前にも大合唱が起こりました。日本時間9時から始まった試合は5時間を超える熱戦となっていますが、手に汗握る観客席から大きな声