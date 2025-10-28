JFLのいわてグルージャ盛岡は28日、元日本代表DF西大伍（38）が今シーズンをもって現役引退することを発表した。西はクラブを通じ「今シーズン限りで現役を辞めることを決めました。20年間たくさんの愛をありがとうございました。今シーズン残りの試合をプロとして全うします」とコメントした。1987年生まれ、北海道出身の西は、札幌の下部組織出身で2006年にトップチーム昇格。新潟、鹿島、神戸、浦和などで活躍し、23年夏